Jim Carrey conta que viu a morte de perto: “Mais 10 minutos de vida”

“Um alarme falso de mísseis no Havaí. Eu estava lá. Estava escrevendo. A minha assistente, Linda, me ligou chorando, e disse: ‘Só temos mais 10 minutos’. Eu disse: ‘O que você está dizendo?’. E ela: ‘Os mísseis estão vindo’”, relembrou o ator. A situação aconteceu em 13 de janeiro de 2018, segundo o ator.

Diversos moradores da ilha receberam o alerta de mísseis. Pouco depois, o prefeito de Honolulu, Kirk Caldwell, avisou no Twitter que a mensagem havia sido enviada por engano. Porém, antes que as pessoas soubessem do alerta falso, as ruas da ilha ficaram congestionadas e Carrey tentou ir ao encontro da filha, Jane.