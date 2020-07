João Bosco & Vinicius, Rael e Solange Almeida: lives deste domingo

O final de semana termina com muita classe quando o assunto são as lives-show. Neste domingo (19/7), apresentam-se grandes nomes da música, desde o sertanejo ao forró, como Solange Almeida, Rael e muito mais.

Bem no começo do dia, João Bosco & Vinícius apresentam sua live com show às 13h. A transmissão acontece no canal do YouTube dos sertanejos e promete grandes sucessos da carreira. Já às 15h, Hugo & Guilherme também se apresentam no YouTube.

Já às 17h, Marcelo Falcão e Filipe Ret se reúnem para uma live com show no YouTube de Falcão. Às 18h, Rael também se apresenta em seu canal do YouTube, e promete sucessos como Envolvidão, Relax, Ela me Faz e muito mais.

Solange Almeida apresenta mais uma live com show com muita música e dança. A cantora se apresenta às 18h em seu canal oficial do YouTube. Para terminar o dia, Leci Brandão se apresenta às 19h no canal do YouTube do SescSP.

