Jogador do Goiás morre em acidente de moto

Higor Soares, jogador das categorias de base do Goiás, morreu no último sábado (11) após sofrer um acidente de moto. De acordo com o jornal O Dia, o jovem, que atuava pelo time sub-17 da equipe, colidiu com um poste da GO-040. Por meio do Instagram, o clube lamentou o ocorrido e manifestou apoio à família e amigos.

“Com imenso pesar informamos o falecimento do nosso atleta Higor Soares (acidente de moto). Toda família esmeraldina está arrasada com a notícia. Higor tinha 16 anos e chegou ao Goiás em janeiro de 2018. Desejamos força e nossos sentimentos aos amigos e familiares do meia da categoria Sub-17”, escreveu o Goiás na publicação.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários