Jogador espanhol é hospitalizado com covid-19 após surto em clube

O Fuenlabrada, clube da segunda divisão do Campeonato Espanhol, divulgou nesta sexta-feira que um de seus jogadores foi hospitalizado com covid-19 por precaução. A identidade do atleta não foi revelada. O time enfrenta um surto do novo coronavírus em seu elenco.

“Ele se sentiu mal e foi levado para um hospital em Coruña, no noroeste da Espanha”, disse o clube. A equipe acrescentou que o jogador “não estava em estado grave e foi levado ao hospital por precaução”.

Antes de ser encaminhado ao hospital, o atleta cumpria quarentena junto ao elenco e membros da comissão técnica do Fuenlabrada, em Coruña, para a disputa da última rodada do torneio. O surto de covid-19 foi detectado na segunda-feira.

Um total de 16 jogadores e funcionários do Fuenlabrada testaram positivo para o vírus: 12 que viajaram para jogar contra o La Coruña e outros quatro que permaneceram em Madri.

Assim que o surto foi detectado, faltando poucas para o início da partida, a liga espanhola cancelou o duelo. Os resultados da rodada final fizeram com que o La Coruña fosse rebaixado para a terceira divisão.

