Jorge Jesus indica a contratação de Everton Cebolinha para o Benfica

Jorge Jesus mal chegou a Lisboa para dirigir o Benfica e já indicou a contratação do atacante Everton Cebolinha, do Grêmio, para o clube português. A informação foi do jornalista Rui Pedro Braz, nesta terça-feira, no programa “Mais Transferências” da Tvi, de Portugal.

A admiração do técnico português pelo atacante do time gaúcho é antiga. Durante a disputa da semifinal da Copa Libertadores, no ano passado, quando os cariocas eliminaram os gaúchos, o treinador afirmou que o jogador era o melhor “extremo” (ponta) do futebol brasileiro.

PUBLICIDADE

O Benfica é mais um clube europeu interessado em Everton. Nos últimos dois anos pelo menos Napoli, Milan (ambos da Itália), Everton (Inglaterra) e Borussia Dortmund (Alemanha) já chegaram a abrir negociações para contratar o atleta.

O Grêmio, que pretende receber uma oferta de 30 milhões de euros (R$ 179 milhões), possui 50% dos direitos do atacante, enquanto Gilmar Veloz, seu antigo empresário, tem 30%. O Fortaleza ainda tem 10% e o investidor Celso Rigo outros 10%.

Além do atacante gremista, Jorge Jesus teria também indicado Gérson, Willian Arão e Bruno Henrique, todos do Flamengo, para o Benfica, que perdeu o título da atual temporada para o Porto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários