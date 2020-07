Jorge diz que Bolsonaro é o pior presidente e chama PSL de ‘partido de corruptos’ 

Ex-senador frisou ainda que boa parte dos políticos do Acre se beneficiou dos governos petistas

O ex-senador Jorge Viana (PT) se manifestou por meio das redes sociais, neste sábado (4), sobre sua opinião acerca do Partido Social Liberal (PSL). Segundo ele, a sigla é cheia de “corruptos”.

As críticas foram voltadas ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que se elegeu no partido, mas após as eleições pediu desfiliação. “A manipulação deu nisso. Surgiu esse partido PSL, que está cheio de corruptos, querendo dar lição de moral. Milicianos”, declarou.

Jorge foi além e disse que Bolsonaro é o pior presidente do Brasil. “Ele conseguiu ter admiração das pessoas. Não estou chateado com uma parcela que votou nele, pois quando somos enganados, não temos culpa”, disse.

Viana frisou ainda que boa parte dos políticos do Acre se beneficiou dos governos da Frente Popular. “Muitos ficaram ricos e quando viram a oportunidade do poder, se revelaram quem são, uns fascistas, intolerantes e corruptos”, ressaltou o petista, se vangloriando que não responde processos durante o tempo em que esteve na vida pública.

