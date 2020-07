Jorge Viana fala sobre corrigir erros e recolocar AC no “caminho do desenvolvimentol”

Ex-senador foi entrevistado pelo correspondente do jornal Le Monde no Brasil, Bruno Meyerfeld

O ex-senador Jorge Viana (PT) usou as redes sociais nesta sexta-feira (24), para relatar que foi o entrevistado do correspondente do jornal Le Monde no Brasil, Bruno Meyerfeld, e o fotógrafo Avener Prado. Na ocasião, ele voltou a falar que o país vive uma crise econômica e política e que isso afeta o desenvolvimento do Estado.

“Eu fico impressionado como nosso Acre, mesmo nesses tempos, ainda segue sendo uma referência dentro e fora do Brasil. Daí a responsabilidade de todos nós de tentarmos corrigir os erros e trabalharmos para recolocar o nosso estado no caminho do desenvolvimento sustentável e da prosperidade”, declarou.

Viana disse que os jornalistas queriam entrevistá-lo e saber sua opinião sobre as mudanças na política e sobre as medidas do atual governo – que estão repercutindo no mundo inteiro.

“É muito importante que, numa hora como essa, a gente tenha indignação com as coisas erradas, mas que também tenhamos coragem de lutar por dias melhores. Precisamos acreditar que juntos podemos construir um futuro melhor para todos”, escreveu.

