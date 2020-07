Jornal Nacional provoca e exibe Queiroz cantando Borbulhas de Amor

O telejornal da Globo colocou um vídeo do amigo da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cantando Borbulhas de Amor, de Fagner

O Jornal Nacional revelou na última quinta-feira (2) uma nova reportagem sobre Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (sem partido) enquanto esteve escondido em Atibaia, interior de São Paulo. O telejornal da Globo colocou um vídeo do amigo da família do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) cantando Borbulhas de Amor, de Fagner.

No bloco anterior a reportagem, Renata Vasconcellos anunciou: “Nossos repórteres revelam hábitos de Fabrício Queiroz enquanto se escondia em Atibaia”. Em seguida, um vídeo de Queiroz no telão do estúdio cantando o sucesso do cantor cearense: “Pobre coração… Bem melhor que não tivera… Quem me dera ser um peixe…”.

A Globo entrevistou um homem que se tornou amigo de Queiroz enquanto ele esteve na casa do advogado de Frederick Wassef, então advogado da família Bolsonaro. O repórter Bruno Tavares conversou com o empresário Daniel Bezerra Carvalho, que se aproximou do ex-motorista e de sua esposa, Márcia Oliveira Aguiar, hoje considerada fugitiva.

“Eles ficavam tranquilos, sempre muito tranquilos e, em alguns momentos, eu percebia que ficavam um pouco apreensivos e iam embora. Às vezes iam embora. Não sei por que”, comentou Daniel, dono de uma loja de conveniência na região. Ao JN, ele disse que conheceu o investigado no escândalo das rachadinhas há pelo menos um ano.

Fabrício Queiroz foi preso no mês passado, na casa registrada como escritório de Wassef, que em mais de uma vez durante entrevistas enfatizou que não conhecia ou sabia do paradeiro do ex-funcionário do então deputado estadual Flávio Bolsonaro.

Confira a repercussão na web:

Quando a gente acha q a coisa ta ficando sério no Brasil, vem o Queiroz cantando "Borbulhas de Amor" do #Fagner no #JN — Tudo do Avesso (@tudodoavesso) July 3, 2020

Aguardo ansiosamente os memes depois desse vídeo do Queiroz #jn — mario frias de papelão #elenão 🇧🇷🏴 (@ohnoavampbiteme) July 3, 2020

Quero live do Queiroz bêbado cantando de dentro da cela!

Da umas brejas pra ele, gente!Todo mundo sabe que a bebida entra e a verdade sai #JN pic.twitter.com/i47m5ppHU2 — Yayá Sem Yoyô 🚩 🚩🚩🚩🚩 (@yayasemyoyo) July 3, 2020

Rapaz, esse negócio aí do Queiroz na casa de Atibaia era cárcere privado, nem mais nem menos. #JN — LudeMoraes 🇧🇷🇮🇹 (@DeMoraesLucia1) July 3, 2020

E essa reportagem do Queiroz no #JN … uma galera não dorme em paz hj. — 𝕱𝖗𝖆𝖓𝖈𝖎𝖊𝖑𝖑𝖊 (@afadasurtada) July 3, 2020

