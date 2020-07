José Loreto não tem contrato renovado e deixa a Globo após 15 anos

Ele só volta a atuar no canal carioca por contrato em obras específicas. Além disso, está livre para negociar com qualquer emissora

O ator José Loreto não é mais funcionário da TV Globo. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, ele não teve contrato renovado com a emissora, na qual trabalhou por 15 anos.

Conforme a jornalista, Loreto só volta a atuar no canal carioca por contrato em obras específicas. Além disso, está livre para negociar com qualquer emissora.

PUBLICIDADE

A TV Globo — responsável pelas várias demissões de artistas nos últimos meses — confirmou a saída de Loreto. “Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos”, disse.

“Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. José Loreto, assim como outros talentos, tem aberto as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, informou a empresa.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários