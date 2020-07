Jota Alves faz sua segunda live especial nesta sexta-feira, em Sena Madureira

A transmissão será às 20h, com os melhores hits da sua carreira com a música

O artista senamadureirense Jota Alves, com mais de 30 anos de sucesso no Acre, fará a sua segunda live nesta sexta-feira (24), em seu perfil no Facebook.

A transmissão será às 20h, com os melhores hits da sua carreira com a música.

PUBLICIDADE

Com o tema “Homenagens”, Jota promete trazer canções inesquecíveis e que vão agitar os corações.

Sua última live reuniu mais de mil pessoas acompanhando por minuto.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários