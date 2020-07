Jovem de 16 anos tenta estuprar irmã de amigo e é impedido por familiares

Um adolescente de 16 anos tentou estuprar a irmã do amigo, na tarde desse domingo (19/7), em Campo Grande. De acordo com informações do site Midia Max, o garoto fugiu ao ser flagrado pelos familiares da vítima.

A delegada Ana Luisa Carneiro, da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), informou que o crime ocorreu por volta das 16h, quando o suspeito foi até a casa da vítima. Ele já havia tentado se relacionar com a jovem.

PUBLICIDADE

O garoto acabou fugindo após ser flagrado por familiares do amigo. Detalhes do crime não foram relevados para não expor a vítima.

O caso será encaminhado para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários