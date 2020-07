Jovem de 18 anos é preso pela polícia com revólver na Cidade do Povo

Um jovem de 18 anos foi preso por porte ilegal de arma de fogo, na noite desta terça-feira (7), em uma rua do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a guarnição do 2° Batalhão estava em patrulhamento de rotina e avistaram um veículo modelo Gol de cor vermelha, parado em via pública com os faróis ligados em luz alta. Ao fazer a aproximação, os policiais viram que havia um jovem dentro do veículo em atitude suspeita.

Na revista pessoal não havia nada de ilícito, mas quando foi feito a revista dentro do veículo, foi encontrado um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. Ao ser perguntado para que seria usado a arma de fogo, o acusado preferiu não responder aos PMs.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo apreendida para os procedimentos cabíveis.

No início da noite desta terça-feira vários moradores ligaram para o CIOSP denunciando uma intensa troca de tiros na localidade, porém, não foi registrado nenhum baleado durante o tiroteio.

