Jovem de apenas 18 anos é baleada durante assalto em Rio Branco

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos assaltantes

A jovem Rafaela Alves da Silva, de 18 anos, foi atingida por um disparo de arma de fogo, na noite deste domingo (12), durante uma tentativa de assalto na Rua Valderi Barbosa, no Bairro 15, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, a moça estava na frente a própria residência usando o celular, quando dois homens em uma motocicleta chegaram no local e o passageiro, que estava armado, anunciou o assalto.

PUBLICIDADE

Na abordagem, o criminoso tomou o celular e pediu para a garota não olhar para o rosto dele, mas ela acabou olhando e, por conta disso, o assaltante efetuou um tiro nas costas da vítima. Mesmo ferida, Rafaela conseguiu entrar na residência.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou a jovem ao pronto-socorro de Rio Branco.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos assaltantes, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários