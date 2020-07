Jovem é atingido com tiro no peito em frente de casa e morre dentro de ambulância

O jovem Ronald dos Santos Lima, 19 anos, morreu após ser atingido por um disparo de arma de fogo, na noite desta quinta-feira (16), na Rua Boa União, no Bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

De acordo com o apurado pela reportagem, o rapaz estava sentado em frente a um comércio que também fica na frente da casa dele, quando dois homens chegaram a pé e um deles, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos. Apenas um dos tiros atingiu a vítima, no peito. Após a ação, os criminosos fugiram correndo.

Populares ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros, porém, o jovem morreu dentro da ambulância, antes de chegar ao pronto-socorro de Rio Branco. O corpo dele foi levado ao Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelos autores do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

