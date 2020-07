Jovem é detida após policiais acharem fotos dela transando com seu cão

Ashley Miller teve relações com seu cachorro entre 30 e 40 vezes, na casa da avó, durante os últimos cinco anos

Uma jovem de 18 anos, foi detida pela polícia após ser denunciada por fazer sexo com seu cachorro. Após investigação, policiais de

Bradenton, uma cidade no Condado de Manatee, nos Estados Unidos, encontraram as fotos dela tendo relações sexuais com o seu pitbull.

De acordo com o site Mirror, Ashley Miller teve relações com seu cachorro entre 30 e 40 vezes, na casa da avó, durante os últimos cinco anos. Porém, a adolescente afirma que depois dela completar 18 anos em fevereiro deste ano, foram apenas dez vezes.

Ashley contou aos policiais que nunca forçou seu cão a nada, nunca o maltratou.

Segundo um veterinário, o cachorro não apresentou lesões.

