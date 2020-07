Jovem é presa com 15 kg de skunk e cocaína no interior do Acre

Jovem teria saído de Brasiléia com destino à Rio Branco e estaria levando droga no interior do veículo

Um jovem de 25 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, na tarde desta segunda feira (20), na BR-317, no perímetro do Município de Capixada, no interior do Acre.

Após uma minuciosa investigação da Polícia Civil nos municípios de Capixaba e Brasiléia, com o apoio de Policiais Rodoviários Federais (PRF), prenderam em flagrante um jovem de 25 anos pelo crime de tráfico de drogas.

PUBLICIDADE

Os agente tinha a informação que o jovem teria saído de Brasiléia com destino à Rio Branco e estaria levando droga no interior do veículo modelo Fiat Idea, a polícia logo solicitou apoio da Polícia Rodoviária Federal para que fizesse um bloqueio na BR-317 no intuito de abordar o veículo e fazer a prisão juntamente com a apreensão do entorpecentes.

Ao avistarem o veículo foi dado voz de parada na qual foi obedecida. Na revista veicular foi encontrado 1 kg de cocaína e 14 kg de maconha modificada (skunk). Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao jovem que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Capixada, juntamente com os entorpecentes para os procedimentos cabíveis.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários