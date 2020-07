Jovem que ficou conhecida após virar meme morre em hospital de Curitiba

A jovem Stephany Rosa, que ficou conhecida depois de dar uma entrevista embriagada, em Curitiba, morreu na madrugada de segunda-feira (13). A entrevista viralizou nas redes sociais e ela ficou conhecida como “meme da Lei Seca”.

Stephany estava internada no Hospital Marcelino Champagnat e, recentemente, fez posts e redes sociais falando de luta contra um câncer. O hospital não informou a causa da morte.

A entrevista foi em 2012. Stephany foi abordada durante uma blitz e encaminhada para a delegacia.

“É com esse sorriso que sempre lembraremos de você ! Sua família perde uma parte do coração , e você viverá pra sempre dentro de nós agradecemos todas as mensagens de carinho e amor descanse em paz minha filha com amor sua mãe. Que dor no coração”, desabafou a mãe da jovem no Instagram.

Jovem ficou conhecida após ser autuada embriagada durante uma blitz — Foto: Reprodução/Youtube

