Jovem sofre fratura exposta ao colidir com carro na estrada de Porto Acre

Um acidente ocorrido na noite deste sábado (18) na estrada de Porto Acre deixou um homem com uma fratura exposta no antebraço esquerdo e outra no fêmur.

Elison Lustosa Soares, de 29 anos, que pilotava uma motocicleta, fazia uma manobra em uma rotatória que dá acesso à estrada do Mutun, quando colidiu com um veículo modelo Etios.

Ele foi socorrido pelo SAMU e levado ao Pronto Socorro de Rio Branco.

A Polícia de Trânsito esteve no local, mas ainda não divulgou quem estava errado quando aconteceu o acidente.

