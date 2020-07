Juju Salimeni pede medida protetiva contra Felipe Franco após casa invadida

A separação de Juju Salimeni e Felipe Franco, que ficaram juntos por 14 anos, não foi nada amigável como o ex-casal fitness tentou demonstrar. A Coluna do Leo Dias descobriu capítulos omitidos desse divórcio que acabou virando caso de polícia. A modelo e influenciadora precisou registrar um boletim de ocorrência contra o ex após ter sua casa invadida por ele e pediu uma medida protetiva contra o fisiculturista que o impede de se aproximar da ex-panicat.

O advogado de Juju, Newton Dias, confirmou que a medida está em vigor desde 5 de dezembro de 2019, obstando Felipe Franco de chegar perto da modelo. Dias também assegurou que houve a invasão da casa e, após isso, a Justiça entendeu a necessidade da ordem judicial. O processo corre em segredo de Justiça.

“Estamos tentando ao máximo evitar falar sobre esse assunto porque ela ainda sofre muito com a história. Estamos preocupados não apenas com a integridade física, mas também mental dela”, disse ele. Newton completou que, desde então, Franco tem respeitado a decisão, se mantendo distante de Juju.

Felipe Franco, procurado pela Coluna, ainda não se manifestou sobre o assunto. O espaço segue aberto caso ele queira se pronunciar sobre o caso. Quem também preferiu se manter em silêncio foi Juju, que não quis comentar o assunto. “Não quero falar para não prejudicar o processo”, afirmou a influenciadora digital. Essa foi a mesma posição adotada pelo outro advogado da modelo no caso, Alexandro Pin, que preferiu não entrar em detalhes, a pedido de sua cliente, e limitou-se a dizer que o fim do relacionamento do casal “não foi muito agradável”.

Em outro processo envolvendo o ex-casal, Juju e Felipe fizeram um acordo extrajudicial para que ela faça o ressarcimento das parcelas do imóvel que os dois tinham juntos. Com a pandemia do novo coronavírus, os advogados da ex-panicat pediram revisão do acordo.

