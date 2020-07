Justiça concede liberdade à mãe que envenenou gêmeas, mas manda interná-la

O Tribunal do Júri de Sobradinho concedeu liberdade à mãe acusada de envenenar as filhas gêmeas com chumbinho. A mulher, contudo, deverá ser internada em uma clínica psiquiátrica. A decisão foi tomada durante audiência de custódia nesta sexta-feira (24/7).

Segundo a Justiça, o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) “não viu necessidade da prisão preventiva da autuada diante das peculiaridades do caso”. O órgão pediu a liberdade provisória da acusada, desde que o Tribunal do Júri adotasse medidas cautelares.

PUBLICIDADE

Entre as recomendações, o MPDFT pediu proibição de aproximação da mulher com as filhas e sua internação. Diante da manifestação, a Justiça afirmou que “a prisão preventiva também não se mostra indicada diante do quadro de saúde apresentado pela autuada”.

Dessa forma, o Tribunal de Justiça do DF e Territórios (TJDFT) decidiu afastar a mãe do contato com as gêmeas e proibiu que se aproxime das vítimas. Ela também está impedida de deixar a capital do país e, por fim, foi determinada sua internação psiquiátrica de forma provisória.

Dupla tentativa de homicídio

A mulher foi autuada em flagrante nessa quinta-feira (23/7) por dupla tentativa de homicídio qualificado por envenenamento. O caso é apurado na 13ª Delegacia de Polícia (foto em destaque), em Sobradinho.

Antes de cometer o crime, a mãe das gêmeas escreveu uma carta com orientações a serem seguidas por familiares. No texto, obtido pelo Metrópoles, a mãe explica que teria acabado de matar as meninas, as cachorras da família e cometido suicídio em seguida.

Veja a carta:

Ainda de acordo com Maldonado, as investigações apontam para o estado de depressão da vítima. “Com certeza precisa também de um tratamento psiquiátrico.”

As gêmeas passam bem, mas seguem internadas, em avaliação, no HRS. Após receberem alta, ficarão à disposição do Conselho Tutelar.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários