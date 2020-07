Karen Junqueira relata que foi estuprada por pai de amiga aos 12 anos

Karen Junqueira revelou que foi estuprada pelo pai de um amiga quando ela tinha apenas 12 anos. Hoje, com 37, a atriz relatou o triste episódio do passado e ainda contou ter visto o abusador em sua cidade natal durante a quarentena. Leia o relato da atriz feito à revista ‘Claudia’.

“Aos 37 anos, decidi contar minha história. Senti necessidade de acalentar aquela menina que aos 12 anos sofreu abuso e ficou calada. Era aniversário da minha melhor amiga e acabei passando a noite na casa dela. Eu me lembro de cada detalhe. Estávamos juntas, lado a lado, dormindo na mesma cama. Era tarde da noite, usávamos o mesmo pijama branco estampado com palhacinhos vermelhos. Foi quando meu sono foi interrompido pelo pai dela. Naquele instante meu mundo parou. Eu congelei e sequer consegui abrir os olhos ou a boca para gritar. Lentamente, ele abaixou meu pijama e com seus dedos e língua começou a me tocar. Foram poucos minutos que se transformaram em uma eternidade massacrante”, relatou Karen.

“Tive que cruzar com a pessoa que me abusou, vivendo livremente como se nunca tivesse feito algo tão monstruoso”, finalizou a atriz.

