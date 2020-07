Kaysar Dadour sobre sexo a três: ‘Era uma loucura e não dei conta’

Kaysar Dadour surpreendeu os fãs ao revelar que já participou de sexo a três. Em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera, o ex-BBB assumiu que ficou chocado com o convite de duas mulheres, mas encarou. “Foi aqui no Brasil e eu fiquei empolgado, mas era uma loucura e não dei conta”, disse o ator.

O ex-BBB ainda deu detalhes de que gosta de sexo selvagem, com direito a chicotadas e salto alto. Ele também revelou que já fez todas as posições do filme ‘Cinquenta Tons de Cinza’. É pesado e eu gosto. Uma vez em São Paulo, as minhas costas chegaram a sangrar. Não foi do chicote, não. Foram as unhas de mulher, mas eu não fiquei bravo. Foi prazer mesmo”. Sobre sexo na praia ele confessou: “Ardeu a minha bunda, mas eu gostei”.

