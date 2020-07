Lateral acreano Rodrigo Galo anuncia renovação com clube da Grécia: “Muito feliz”

Parceria com Atromitos-GRE é estendida e Rodrigo comemorou nas redes sociais a renovação

“Muito feliz por assinar mais um ano com o Atromitos! Obrigado por acreditarem no meu trabalho por mais uma temporada”. A frase foi publicada pelo acreano Rodrigo Galo, anunciando mais uma temporada à frente do Atromitos, da Grécia.

A parceria se encaminha para o terceiro ano, já que Galo chegou ao clube em 2019. Nas redes sociais, diversas mensagens de apoio. Rodrigo é natural de Rio Branco.

De acordo com sites nacionais, por lá, as competições acontecem desde junho.

