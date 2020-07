Lázaro Ramos relata perrengue durante a quarentena: ‘Trancado por fora e nu’

Lázaro Ramos passou por um episódio inusitado na primeira vez que foi ao supermercado durante o período do isolamento social. Preocupado com a Covid-19, o ator tirou a roupa assim que chegou em casa para evitar a contaminação e proliferação da doença. Mas, ele se deparou com a porta fechada e teve que gritar pedindo socorro. O artista que atualmente está com 41 anos, relatou que ficou trancado pelo lado de fora completamente nu.

O ator que interpreta o médico Guilherme na série global Diário de Um Confinado, relatou ao Gshow qual foi a situação mais inusitada que teve que enfrentar durante a quarentena.

Lázaro relembrou que a sua experiência mais inusitada foi a primeira vez que teve que sair para ir ao supermercado. Quando retornou para casa, estava agoniado e decidiu tirar a roupa para deixar na garagem, tomar banho e vestir uma roupa nova.

Aos risos, Ramos relatou que ficou trancado pelo lado de fora, ligava para a esposa Taís Araújo, mas ela não atendia o telefone, gritava e ela não escutava, batia na porta e ela não ouvia. Segundo ele, o sufoco não durou pouco tempo.

A atriz, que está esperando pelo retorno das gravações da novela Amor de Mãe, demorou para ouvir o pedido de socorro do esposo. Lázaro finalizou que ficou 15 minutos sem roupa alguma com as compras do seu lado.

Diário de Um Confinado é produzida pelo ator e roteirista Bruno Mazzeo em parceria com a sua esposa, a diretora Joana Jabace. O casal produziu a série inteira dentro do apartamento que residem, com o intuito de mostrar a rotina de um homem sozinho no isolamento social.

