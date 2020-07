LeBron na NFL? Astro teve ano espetacular no futebol americano

O artigo colocava LeBron, já um talento nato do basquete observado pelos times da NBA

LeBron James é um dos atletas mais completos fisicamente que o esporte já viu. Ao longo dos anos, ele mostrou algumas habilidades com a bola de futebol americano em treinos e atividades isoladas.

O que muitos não sabem, é que o hoje ala do Los Angeles Lakers poderia ter tido uma carreira no futebol americano também.

PUBLICIDADE

Recentemente, o astro postou em seu Instagram um artigo de jornal do seu penúltimo ano no colegial.

O artigo colocava LeBron, já um talento nato do basquete observado pelos times da NBA, como o prospecto número 1 do futebol americano no estado de Ohio.

E não era pra menos. James teve 60 recepções, 1200 jardas e 16 touchdowns naquele ano jogando como wide receiver.

“Os linebackers, cornerbacks e safeties podem agradecer que eu fiquei no basquete, ou então vocês apareceriam em vários ‘highlights'”, postou LeBron.

O artigo mostrado por LeBron ainda o descreve como um “versão mais alta e mais lenta de Randy Moss”, que à época já era uma estrela da NFL e está no Hall da Fama do futebol americano, tendo feito história por Minnesota Vikings e New England Patriots.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários