Leilão da Receita Federal tem iPhone 8 e MacBook por R$ 500

A Receita Federal do Rio de Janeiro iniciou na última segunda (29) um leilão com produtos retidos no Aeroporto Internacional do Galeão. Entre os lotes disponíveis, vale destacar o de número 28, com um MacBook Air de 13 polegadas e um iPhone 8, saindo a R$ 500. Vale ressaltar que, atualmente, os produtos são encontrados no e-commerce a preços que começam em R$ 7.507 e R$ 2.699 de acordo com o Compare TechTudo, respectivamente.