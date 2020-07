Lembra da Luíza, que está no Canadá? Ela é dentista e vai se casar

Quem não lembra da Luíza, a que não gravou um comercial com sua família pois estava viajando ao Canadá? Luíza Rabello ficou marcada pelo meme que tomou a internet no ano de 2012.

Nesta quarta-feira (8/7), Luíza participou, junto com a família, do programa Encontro com Fátima Bernardes. Agora no Brasil, a jovem contou que atua na área de odontologia e que está prestes a se casar.

“Hoje em dia sou formada em odontologia, exerço minha profissão com muito amor”, disse Luíza. A jovem precisou desmarcar o casamento por conta do coronavírus: “Estava com casamento marcado para setembro, mas, devido à pandemia, eu e meu noivo tivemos de adiar”.

Quanto ao sucesso do meme, o pai de Luíza contou que não esperava pela repercussão. Ele contou que apenas seguiu o roteiro do comercial, que contava com a frase icônica: “É por isso que eu reuni toda a minha família, menos a Luíza, que está no Canadá”.

“Na mesma hora eu fiquei sabendo, lá do Canadá, fiquei superassustada, liguei para meu pai e ele me explicou”, relembrou ela, que tinha 17 anos à época. “Até hoje nem me considero famosa, não, não sinto isso no meu coração”, disse.

