Lembra do homem do maior ‘membro’ do mundo? Após anos, mentira é revelada

Desde 2016, o mexicano Roberto Esquivel Cabrera é notícia em todo o planeta. O motivo é que ele se auto-intitulou o homem com o maior órgão genital de todo o mundo. Aos 55 anos, o mexicano sequer conseguia realizar tarefas simples do dia a dia e até recebia uma ajuda de custo do governo federal.

Roberto Esquivel Cabrera deu entrevista a vários portais de notícias e telejornais. Na época, ele contou que seu membro media cerca de 48 centímetros. O órgão de tão grande chegaria até ao seu joelho, atrapalhando, inclusive, a andar. Mas tudo não teria passado de uma grande farsa.

De acordo com o radiologista Dr. Jesus Pablo Gil Muro, Esquível não tem bem um órgão genital enrolado em ataduras, como mostrou nas imagens de revistas. Ele conta que o mexicano enganou todo o planeta. O médico então explicou qual o real problema do mexicano:

“O que a tomografia computadorizada mostrou foi que existe um prepúcio muito grande, que vai até antes do joelho. A maior parte do órgão é prepúcio, vasos sanguíneos e alguma inflamação da pele”, explicou o especialista, provocando um grande escândalo, já que vários sites divulgaram o caso.

O médico, inclusive, chegou a tentar convencer Roberto Esquivel Cabrera de mostrar como seria o seu membro, mas o mexicano preferiu não ser examinado, o que só teria comprovado a farsa que ele carregava.

Cabrera diz que colocou pesos em seu órgão durante toda a sua vida para aumentar o tamanho do órgão. Seu objetivo era entrar para a indústria de filmes adultos, mas ele sequer até hoje teve relacionamentos com uma mulher.

