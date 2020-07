Leo Dias expõe fotos e conversas entre suposto amante de Gugu Liberato e ex-marido

Nos prints da tela do celular, Thiago e Guilherme aparecem planejando uma viagem juntos. A data do papo coincide com o período que Salvático estava no Brasil acompanhando o velório de Gugu Liberato

Após Thiago Salvático, suposto amante de Gugu Liberato, afirmar que nunca havia tido um relacionamento com Guilherme Stangherlin, rapaz que afirma ter sido casado com ele, Leo Dias divulgou uma conversa tida pelos dois no final de novembro do ano passado.

Nos prints da tela do celular, Thiago e Guilherme aparecem planejando uma viagem juntos. A data do papo coincide com o período que Salvático estava no Brasil acompanhando o velório de Gugu Liberato. Para Guilherme, ele contou que estava resolvendo questões familiares.

Vale lembrar que, de acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do jornal O Dia, após diversas especulações sobre o caso, Tiago se manifestou sobre os últimos acontecimentos e negou que tenha sido casado com Guilherme: “Eu gostaria de esclarecer que eu nunca fui casado ou mantive união estável com a pessoa que tem se apresentado como meu marido”.

Sobre quem o Guilherme Stangherlim seria, ele explicou: “Trata-se de um sujeito que trabalhava por temporadas nas minhas sorveterias aqui na Alemanha. Foi demitido em 2018 e recontratado neste ano. Em maio foi demitido por abandono de emprego. Ele nunca morou comigo. Residia em imóvel destinado aos colaboradores das minhas sorveterias”.

“Esse assunto está aos cuidados dos advogados criminalistas que constitui para investigar os fatos. Por orientações deles me mantive em silêncio até o momento. Eles tomarão providencias cabíveis contra essa pessoa e contra quem mais estiver envolvido“, completou.

