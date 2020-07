Live ‘A Baixaria do Chef Júnior’: finalista acreano fala sobre bastidores do reality

Jackie Pinheiro vai receber o Chef Júnior Marinho, finalista do programa Mestre do Sabor (Rede Globo)

TBT

Coma a legenda “Um TBT cheio de saudades”, a eterna Miss Acre, Risoleta Queiroz compartilhou com seus amigos e seguidores o jornal impresso que estampava a sua vitória no concurso Miss Acre no ano de 1991. Maravilhosa!

Bia Nunes

A maquiadora Bia Nunes arrasa nos conteúdos para seus seguidores, vídeos com dicas de make e muita interação. Confira no @bianunesmota

Novo espaço

A loja Empório está em novo endereço e com muitas novidades para seus clientes. E por falar em novidades veja as combinações perfeitas para você ter no seu closet. Contato para compras: (68) 99224-1008.

Política no Iaco

O Vale do Iaco respira política, e já podemos ver pelas redes sociais o esquenta das eleições e o clima dos candidatos em pré-campanha.

Visita surpresa

O governador Gladson Camelli compartilhou em suas redes sociais sua visita na casa do Antônio Farias Júnior, de 10 anos. Ele é desenhista e fez uma caricatura de Gladson, chamando a atenção do político que ficou bastante emocionado. Veja na integra a mensagem!

“Boa noite, meus amigos! Hoje visitei a casa do Antônio Farias Júnior, de 10 anos. Ele é desenhista e fez um desenho meu. Fiquei emocionado! É um artista muito talentoso.

O Júnior mora no Bairro da Cohab, em Cruzeiro do Sul, e queria muito me conhecer pessoalmente. O pai dele, Heliles, enviou uma mensagem nas redes sociais contando o sonho do filho.

A mãe do Júnior, a Ângela, foi quem me recebeu hoje. Aproveitei a oportunidade para presentear o Júnior com uma bicicleta, que era um dos sonhos dele. Também levei presentes para seus três irmãozinhos.

Vou levar o desenho que ganhei do Júnior para ficar em destaque no Palácio Rio Branco. Obrigado de coração!”

Andressa Rodrigues

Click da poderosa da maquiadora Andressa Rodrigues que está sempre antenada e repassa dicas de makes para seus seguidores. Siga @andressarodriguesmakeup_

Vivas

Recebendo o carinho desse colunista, meu querido amigo Nonato Viana que festeja mais uma ano de vida; Felicidade e muita saúde!

Festa dupla

As gêmeas lindonas, Márcia e Marta Cavalcante, festejaram mais um ano de vida nesta terça-feira (14). Essa coluna deseja muita felicidade, saúde, paz. Parabéns para as cinquentonas gatas!

Homenagem

A deputada Meire Serafim usou suas redes sociais para prestar uma homenagem à sogra, Maria Osair, que festeja mais um ano de vida neste dia. Desejo muita saúde e felicidade!

“Os parabéns hoje vai para a minha querida sogra, Maria Osair pelo seu aniversário.

Lhe desejo muitos anos de vida, com muita saúde e paz. Que o nosso Deus continue abençoando e guiando os seus passos.

A senhora é um exemplo de mãe, uma sogra amável e carinhosa. Tenho a senhora como uma segunda mãe. Meus sinceros parabéns! Feliz Aniversário!”

Live

Compartilhando com vocês uma live muitoo massa com o chef Junior Marinho, que está participando do reality Mestre do Sabor, na Globo. O bate-papo vai acontecer no instagram @usemadeinacre com a embaixadora da marca, Jackie Pinheiro.

Recebi esse convite com o mimo da marca, a queridinha mascara comfy. Disponível na loja Indie Pejon. Obrigado Jackie, e toda equipe da MADE IN ACRE; Ameiii!

Veja o recado da equipe do Made In Acre: Live A Baixaria do Chef Júnior

Nesse domingo, 19/07, às 17h (hora Acre), a embaixadora da marca Made In Acre, Jackie Pinheiro, vai receber o Chef Júnior Marinho, finalista do programa Mestre do Sabor (Rede Globo), para um bate-papo sobre a sua carreira e os bastidores do reality. Durante a Live, ele vai ensinar a fazer a Baixaria que serve no restaurante dele – o Joá – , localizado em Goiânia. Você é nosso convidado! A transmissão será pelo @usemadeinacre. Até lá!

