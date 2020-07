Live: Bolsonaro diz que espera colocar um “ponto final” no MEC nesta sexta

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta quinta-feira (9/7), durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que pode definir o novo ministro da Educação ainda esta semana.

“Eu espero amanhã colocar um ponto final no Ministério da Educação. É um grande problema, tem muita gente boa. Por outro lado, tem muita gente boa, mas quando vê o tamanho do problema que é ser ministro da Educação, a pessoa recua, às vezes ate pela idade. Sabe que é uma luta bastante grande. Nós temos que começar a mudar a educação no Brasil, porque o que foi feito até agora, até o começo do nosso governo, não deu certo”, disse Bolsonaro.

Desde o início do atual governo, em 1º de janeiro de 2019, o MEC já teve três ministros – todos se envolveram em algum tipo de polêmica que resultou em demissão.

