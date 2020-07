Loreto, Marquezine, Didi: veja as estrelas dispensadas da Globo em 2020

Desde o ano passado, a Rede Globo está passando por uma reformulação. Por isso, diversos nomes vêm sendo dispensados da emissora.

Diversos artistas não tiveram o contrato renovado com a TV Globo, como por exemplo, Bruna Marquezine, Malvino Salvador, Renato Aragão, entre outros.

Pensando nisso, nós do OFuxico, separamos os famosos que foram dispensados da emissora em 2020.

Confira!

12. Débora Nascimento

Débora Nascimento não faz mais parte do casting da TV Globo. O contrato da atriz não foi renovado devido à nova política de cortes de gastos da emissora. Atualmente, a atriz está no ar na reprise da novela Êta Mundo Bom, exibida no Vale a Pena Ver de Novo.

A saída de Débora não a impede de ser chamada pela Globo para trabalhos futuros. Débora Nascimento estreou na TV Globo em 2007 na novela Paraíso Tropical. Ainda esteve em Duas Caras (2007), Viver a Vida (2009), Avenida Brasil (2012) e Alto Astral (2014).

11. Renato Aragão

Após 44 anos, Renato Aragão foi dispensado pela emissora, encerrando o seu vínculo, no dia 30 de junho de 2020.

Em sua conta no Instagram, o ator se pronunciou sobre o assunto.

“São 44 anos de estrada e me vejo diante de uma mudança! São novos tempos, novos parceiros, novos projetos e novos desafios.Minha grande parceira durante esses anos foi a Rede Globo, que me acostumei a chamar de minha casa. Mas diante a esses novos tempos e políticas internas de contratação, vamos iniciar uma nova fase e trabalhos pontuais. Tenho em minha vida pessoal e profissional a fluidez e o equilíbrio, vou onde meu público espera que eu esteja e melhor ainda, onde não esperam, pois sempre gostei e gosto de surpreendê-los, e não será́ diferente nessa nova fase! Já estou com novas oportunidades de trabalho e novos tempos que estão prestes a iniciar”” disse ele.

Os principais trabalhos de Renato Aragão na Rede Globo foram A Turma do Didi, Os Trapalhões e Zorra Total.

O artista também foi o criador do Criança Esperança, que acontece anualmente com o objetivo de arrecadar doações para instituições de caridade.

10. José Loreto

O ator também foi dispensado da Rede Globo no dia 30 de junho, após 15 anos trabalhando na emissora.

A Globo emitiu um comunicado informando a decisão.

“Como todos sabem, nos últimos anos, temos tomado uma série de iniciativas para preparar a empresa para os desafios do futuro. Com isso, temos evoluído nos nossos modelos de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentosa. Assim, em sintonia com as transformações pelas quais passa nosso mercado, a Globo vem adotando novas dinâmicas de parceria com seus talentos. José Loreto, assim como outros talentos, tem abertas as portas da empresa para atuar em futuros projetos em nossas múltiplas plataformas”, dizia o texto.

Os principais trabalhos de José Loreto foram o Marcão, em Malhação (2005-2007), Darkson, em Avenida Brasil (2012) e Eurico Junior, em O Sétimo Guardião (2018).

9. José de Abreu

No dia 03 de junho, José de Abreu realizou uma live em suas redes sociais, e anunciou que o seu contrato com a Globo acabaria no dia 30 de junho.

“Eu acabei de fechar um distrato com a Globo de uma maneira extremamente boa para os dois lados. Há dois meses, a gente começou uma negociação e fechamos há cerca de um mês. Tive uma boa conversa com Schroder na semana passada. Vou me desligar da Globo no dia 30”, disse, citando o diretor artístico Carlos Henrique Schroder.

Fora da emissora, depois de 40 anos, o ator pretende focar na carreira internacional.

“Agora vou tentar carreira internacional. Vou me renovar. Estou aqui melhorando o meu inglês. Vou trabalhar na Globo, por obra certa, quando me convidarem. É uma nova maneira da Globo se relacionar com os seus artistas”, afirmou.

Seus principais trabalhos foram Chico, em Ti Ti Ti (1985), Major Dornelles, em Anos Dourados (1986), Josivaldo, em Senhora do Destino (2004), Nilo, em Avenida Brasil (2012), e Otávio, em A Dona do Pedaço (2019).

8. Vera Fischer

A atriz foi dispensada no dia 06 de junho de 2020 após 43 anos na emissora.

Vera Fischer foi a estrela de grandes novelas, interpretando Helena, em Laços de Família (2000), Yvete, em O Clone (2001), Chiara, em Caminho das Índias (2009), Irina, em Salve Jorge (2012) e Carmo e Gertrudes, em Espelho da Vida (2018).

7. Miguel Falabella

Após 40 anos, Miguel Falabella deixou a Rede Globo no dia 04 de junho. Em suas redes sociais, ele comentou sobre o assunto.

“Era esse o rosto que eu tinha quando assinei meu primeiro contrato com a TV Globo. Nesses quase quarenta anos fui muito feliz e muito bem tratado sempre. Seguir novos caminhos não significa abandonar o que se conquistou na caminhada. Só tenho boas lembranças. Só tenho sorrisos. Cheio de gratidão por todos os companheiros que estiveram ao meu lado nessa jornada e ao público que viu algo em mim que nem eu mesmo via. Obrigado. Eu ia fazer um vídeo, mas nessas horas a gente fica com o coração mole. Como diria Drummond, amanhã eu recomeço”, escreveu.

Seus principais trabalhos como ator foram como Miro, em Selva de Pedra (1986), Miguel, em Tieta (1989) e Raul, em A Viagem (1994).

6. Zeca Camargo

O apresentador também não renovou o contrato, após trabalhar 24 anos na famosa emissora.

Zeca deixou a Rede Globo no dia 27 de maio de 2020. Ele ficou famoso por apresentar programas como Fantástico, No Limite, Hipertensão e É de Casa.

5. Stenio Garcia

O ator trabalhou por 47 anos na Rede Globo e foi dispensado no dia 30 de março de 2020.

Stenio conversou com o programa A Tarde É Sua, da Rede TV!, e se mostrou inconformado.

“Estou bem e saudável. Nesse momento é muito importante que você esteja saudável por causa de todas as coisas que estão acontecendo. Então, não me queixo de nada. Quanto a rescisão, vou atrás dos meus direitos e acho que vou ser atendido. Não tenho nenhum posicionamento contra nada, fico aguardando”, disse.

Na Globo, ele interpretou Felismino, em Gabriela (1975), Bino, em Carga Pesada (1979-1981), Zé do Araguaia, em O Rei do Gado (1996) e Ali Rachid, em O Clone (2001).

O seu trabalho mais recente foi uma participação como Dom Bartolomeu, em Deus Salve o Rei, que foi ao ar em 2018.

4. Regina Duarte

Após 50 anos, a Globo encerrou o contrato com Regina Duarte no dia 28 de fevereiro de 2020.

Tudo aconteceu após a atriz aceitar o cargo na Secretaria de Cultura no governo de Jair Bolsonaro.

Em entrevista para Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a artista comentou sobre sua saída da emissora.

“Deixar a TV Globo é como deixar a casa paterna. Aqui recebi carinho, ensinamentos e tive a oportunidade de interpretar personagens extraordinárias, reveladoras do DNA da mulher brasileira. Por mais de cinquenta anos sinto que pude viver, com a grande maioria do povo brasileiro, um caso de amor que, agora sei, é para sempre. E não existem palavras para expressar o tamanho da minha gratidão”, disse ela.

Seus principais trabalhos foram como Maria do Carmo, em Rainha da Sucata (1990), Helena, em Por Amor (1997), Helena, em Páginas da Vida (2006) e Lucerne e Catarina, em Tempo de Amar (2017).

3. Bruna Marquezine

A jovem atriz trabalhou 17 anos na Rede Globo e deixou a emissora em 27 de janeiro de 2020.

A Globo emitiu um comunicado, confirmando a informação.

“Desde o meio do ano passado que mudou nosso modelo de trabalho com a atriz. Ela manifestou a vontade de ter mais tempo para investir nos estudos no Brasil e fora do País, e, de comum acordo, o contrato não foi renovado”, dizia o texto.

Bruna brilhou ao interpretar Salete, em Mulheres Apaixonadas (2003), Maria Flor, em América (2005), Lurdinha, em Salve Jorge (2012), e Catarina, em Deus Salve o Rei (2018).

2. Malvino Salvador

O ator foi mais um que não teve seu contrato renovado e deixou a Rede Globo em 24 de janeiro de 2020, após 16 anos.

Em uma entrevista para a colunista Fábia Oliveira, Malvino afirmou que mudanças fazem parte da vida.

“Acredito que as pessoas receberam essa notícia com mais impacto do que eu. Essa mudança faz parte do nosso mercado atual. Tenho uma parceria de mais de 15 anos com a Globo e ela pode continuar. O que muda é que agora não há exclusividade. O que pode ser muito bom, inclusive”, disse ele.

O artista realizou diversos trabalhos como o Tobias, em Cabocla (2004), Camilo, em O Profeta (2006), Quinzé, em Fina Estampa (2011), e Agno, em A Dona do Pedaço (2019).

1. Aguinaldo Silva

Após 41 anos de casa, Aguinaldo Silva não teve seu contrato renovado e deixou a emissora no dia 02 de janeiro de 2020.

“Sem nova obra prevista, a Globo decidiu não renovar o contrato com o autor Aguinaldo Silva. Ao longo dos mais de 40 anos dessa parceria de sucesso, foram mais de 20 trabalhos em conjunto, entre os quais Império, que ganhou o Emmy Internacional de Melhor Novela em 2014”, dizia o comunicado enviado pela Globo.

O autor foi responsável por escrever diversas novelas de sucesso, como Roque Santeiro (1985), Vale Tudo (1988), Tieta (1989), Senhora do Destino (2004), Fina Estampa (2011), Império (2014) e O Sétimo Guardião (2018).

