Ludmilla lança Cobra Venenosa, single em parceria com DJ Will 22; confira

A A cantora Ludmilla lançou na madrugada desta sexta-feira (3/7) sua nova música: Cobra Venenosa. O single é uma parceria com o DJ Will 22 e já está disponível nas principais plataformas digitais.

Divulgada em meio a treta com Anitta, Cobra Venenosa terá clipe lançado ainda nesta sexta (3/7). “Estou preparados?”, escreveu a cantora no anúncio do clipe em suas redes sociais.

PUBLICIDADE

No último dia 15, a cantora fez o anúncio da nova música. ”Mais uma canetada da Lud, mais um lançamento”, disse ela na ocasião, com um vídeo em seu Instagram cantando um trecho da canção.

Na época, em meio as revelações sobre Anitta, Ludmilla usava um emoji de cobra para se referir a cantora. “Eu vim pra causar, e não para passar pano / Se fosse pra ser pacífica, eu ficava no oceano / Cobra invejosa, não sai do lugar / Fica me difamando pra poder me atrapalhar”, diz um dos trechos da nova música.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários