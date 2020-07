Deputado diz que evasão de rebanho bovino fez preço da carne aumentar

Luiz Gonzaga afirma que abatedouros estão trabalhando com 50% da capacidade

Na sessão da desta terça-feira (7), da Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), o deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) usou o grande expediente para alertar os órgãos competentes do governo sobre o recente aumento no preço da carne bovina.

O tucano frisou que o rebanho sai sem passar pela fiscalização da Tucandeira e em vias irregulares nos ramais. A manobra tem feito o preço aumentar em 10% no comércio local.

Luiz disse que os abatedouros estão trabalhando com 50% da capacidade e que apenas 40% do rebanho fica no Acre.

“O nosso gado tem saído grande parte de forma irregular. Tributos não estão sendo pagos e está havendo evasão de recursos”, ressaltou, pedindo que o governo endureça as fiscalizações para que não haja prejuízo fiscal.

