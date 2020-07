Mãe de agente penitenciário que se suicidou receberá R$ 80 mil do Estado

Sentença considerou a responsabilidade subjetiva do Órgão

A mãe de um agente penitenciário encontrado morto no trabalho deve receber R$ 80 mil de indenização por danos morais. A sentença é do Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Rio Branco e está publicada na edição n.°6.630 do Diário da Justiça Eletrônico, da quarta-feira, 8.

De acordo com divulgado pela instituição, o agente cometeu suicídio com arma de fogo no local de trabalho, em março de 2019. Segundo relatou a mãe, o filho enfrentava depressão e tinha solicitado afastamento para se tratar.

A sentença foi assinada pelo juiz de Direito Anastácio Menezes, titular da unidade judiciária.

