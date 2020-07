Mãe denuncia o próprio filho suspeito de estuprar a irmã de oito anos

Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu no primeiro dia de julho, mas o boletim foi elaborado na delegacia apenas nesta semana, quando a menina conseguiu fazer a denúncia para as conselheiras que acompanhavam o caso. De acordo com o depoimento da criança, o crime aconteceu dentro do sítio em que a família mora, na área rural da cidade do Vale do Ribeira. PUBLICIDADE

A menina disse às conselheiras que o irmão pediu que ela pegasse um papel higiênico e levasse até o banheiro em que ele estava. Ao chegar no cômodo da casa, o rapaz alegou que era uma pegadinha e a trancou dentro do banheiro junto com ele, onde a estuprou.

Em entrevista ao G1, a conselheira tutelar Tatiane dos Santos Davi de Martins, de 43 anos, disse que a menina relatou sentir muita dor. “Ela chorava muito”, conta a profissional. Ela relata que no início foi feita uma denúncia anônima e, junto com as conselheiras Ivanilde dos Santos e Arieli Oliveira, acompanhou a mãe na delegacia e na consultas com os médicos.

Tatiane conta que a mãe registrou um boletim de ocorrência e que o conselho encaminhou a criança para o Instituto Médico Legal (IML), onde foram feitos os exames. A conselheira explica que no sítio moravam nove familiares, e que a situação foi um choque para todos, especialmente para a mãe, que demorou para acreditar em tudo o que aconteceu e no depoimento da filha de oito anos.

“A reação dela [mãe] chegando em casa foi de falar para o filho ‘eu espero que dê negativo’. Quando a polícia foi acionada, ela ficou revoltada e disse ‘nem considero mais meu próprio filho, isso não se faz com uma irmã’ “, relata Tatiane.

A conselheira explica que o rapaz permaneceu na residência assim que a investigação começou a ser feita e que tentou desmentir a irmã. “Ele estava normal dentro de casa, falando que era mentira e invenção da menina”, conta a conselheira. Depois de alguns dias, o jovem foi para a casa de um outro familiar, localizada na mesma cidade.

Segundo o Conselho Tutelar, os exames apontaram ferimentos que comprovam o abuso sexual. O rapaz foi preso no último dia 17, após a Polícia Civil realizar os procedimentos referentes a captura de procurado, localizando ele na casa de um parente e encaminhando o suspeito ao Sistema Penitenciário.