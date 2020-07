Mãe e filho que estudaram juntos após aposta colam grau na Ufac nesta terça-feira

No ensaio para a formatura que ocorrerá por videoconferência, devido à pandemia do novo coronavírus, a formanda Paula Olimpio Pereira, 44, insistia em não ocupar o centro do vídeo. Motivo: o espaço ao lado dela estava reservado para outro formando, Erikis Fernando Pereira, 24. Além de colegas de curso, os dois são mãe e filho. Os concludentes ingressaram no curso de Geografia (bacharelado), da Ufac, em 2016.

O ingresso de ambos na federal acreana surgiu depois de uma aposta sobre o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Paula lembra que, quando começaram as inscrições para o Enem-2015, apostou com o filho que se inscreveria e depois veriam quem teria a nota maior. “Foi uma maneira que encontrei para ele se dedicar mais ou incentivá-lo aos estudos. A proposta era: se eu conseguisse alcançar nota suficiente, iríamos estudar juntos, no curso que ele escolhesse; e ele escolheu Geografia.”

Ela também relata que se consolidou uma parceria com o filho nos estudos e na realização de trabalhos das disciplinas. E nos momentos em que um sentia dificuldade ou desânimo, o outro sempre lhe transmitia palavras de força e otimismo. “Não dá para explicar essa experiência, apenas sentir; acompanhá-lo na vida acadêmica foi igual levá-lo e ficar a seu lado na sala como no primeiro dia de aula no jardim de infância.”

Para Erikis, foi uma felicidade ver a mãe ingressar, pela primeira vez, numa graduação. “Mas também fiquei um pouco nervoso, pois não sabia como outras pessoas da turma reagiriam”, conta. “No final tudo deu certo, com muitas brincadeiras feitas ao longo do curso e surpresa para professores e colegas de outros períodos ao saberem que estudávamos na mesma turma.”

Essa é a segunda formatura promovida pela Ufac no formato on-line; ocorre nesta terça-feira, 28. A medida leva em consideração recomendações sanitárias para não aglomerar pessoas num mesmo espaço, por causa da pandemia da covid-19. A primeira formatura a distância foi do curso de Medicina, ocorrida em 23 de abril deste ano.

