Mais de 30 pessoas na faixa etária dos 40 já morreram de covid-19 no Acre

O número de óbitos por covid-19 entre pessoas de 40 a 49 anos no Acre chegou a 31 e representa 7,2% do total de mortes registradas até o momento (430).

Embora não seja do grupo de risco etário para a doença, o grupo é o segundo com maior número de contaminados no estado, atrás apenas do de 30. Com isso, as chances de haver contaminações entre pessas que possuem algum tipo de comorbidade aumenta.

Entre pessoas de 30 a 39 anos, o número de mortos é de 23 e diminui para quatro na faixa etária dos 20. Por outro lado, quase 70 pacientes no grupo dos 50 perderam a vida para a covid-19.

A faixa dos 60, 70 e 80 anos ou mais registra, respectivamente, 90, 104 e 103 óbitos.

A maioria (61,2%) do total de vítimas pertence ao sexo masculino.

Mais de 16 mil pessoas já foram oficialmente diagnosticadas com a covid-19 em todo o Acre.

