Maísa Silva revela que sonha em fazer compras na 25 de Março

Desde pequenininha nas telas e no gosto do público, Maísa Silva contou, durante entrevista ao canal de Giovana Ewbank, que sente falta do anonimato para realizar tarefas inusitadas. A jovem ainda revelou que gostaria de fazer compras no maior comércio popular do país.

“Eu não sei como é ser anônima. Passei a maior parte da minha vida trabalhando”, contou a apresentadora.

Uma das vontades de Maísa é visitar a 25 de Março, local de comércio popular em São Paulo. Por ser um local extremamente movimentado, a apresentadora nunca conseguiu fazer a visita que tanto deseja.

“Eu tenho o sonho de ir à 25 de Março e nunca pude realizar. Sei que muitas pessoas pensam: ‘Que coisa boba’. É muito tumultuado. No dia que eu for, vou vlogar e será o auge da minha vida”, brincou Maísa.

