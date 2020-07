Máquinas e homens avançam com recuperação de vias no bairro Cadeia Velha

Avenida Epaminondas Jácome, uma das principais artérias da cidade de Rio Branco, está entre as vias estruturantes beneficiadas com o programa de manutenção de ruas da Prefeitura, na Regional Cadeia Velha. O trabalho está sendo executado mediante contrato celebrado, entre o Poder Público Municipal e o consórcio composto pelas empresas Adinn Construção e Pavimentação Eireli e Aquiri Engenharia Ltda, vencedor do lote.

Na última terça-feira, 7, a prefeita Socorro Neri, assinou a ordem de serviço da melhoria de vias que vai beneficiar 18 bairros da Regional Cadeia Velha. Um dia depois do ato, máquinas e homens realizam uma série de ações que vão desde o tapa-buraco simples ao remendo profundo.

Edson Rigaud Viana Neto, secretário de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, enfatizou que a prefeita Socorro Neri estará assinando a ordem de serviço para melhoria de vias em outras regionais nos próximos dias. “Além de ruas, estradas e avenidas, também estamos realizando a manutenção do Parque Capitão Ciríaco e recuperando toda região da Arena Rio Branco (quadrilhódomo)”, observou.

Ainda conforme Edson Rigaud, com organização e planejamento, a Prefeitura está trabalhando de forma intensa. Simultaneamente várias frentes de serviços realizam a manutenção de vias, recuperação e construção de pontes, tudo para assegurar a mobilidade de pessoas e veículos e garantir acesso à população.

