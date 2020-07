Marcos Braz ironiza especulação sobre Jorge Jesus no Barcelona

PUBLICIDADE

O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, minimizou o possível interesse do Barcelona na contratação do técnico português Jorge Jesus. Segundo a imprensa de Portugal, o treinador campeão da Copa Libertadores do último ano está cotado para assumir a vaga de Quique Setién, que vive pressão no time catalão pela falta de bons resultados.

“Continuo dormindo bem tranquilo. Segue o jogo. E, lembrando, final de semana tem jogo. Boa noite a todos”, escreveu Braz no Twitter, na noite de quinta-feira, logo após a informação sobre Jorge Jesus repercutir no Brasil. Além do Barcelona, outro time que foi apontado pela imprensa portuguesa como interessado no técnico foi o Benfica. A equipe demitiu recentemente o treinador Bruno Lage.

Há pouco mais de um mês, Jorge Jesus renovou o contrato com o clube carioca. Agora, o vínculo se estende até junho de 2021. Porém, por não ter multa rescisória, uma possível saída estaria facilitada.

Jorge Jesus já conquistou cinco títulos com o Flamengo. A Libertadores e o Campeonato Brasileiro, de 2019, a Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca), a Recopa Sul-Americana e a Supercopa do Brasil, desta temporada. Sua equipe está classificada para as fases finais da Taça Rio, o segundo turno do Estadual.

Apesar de atravessar um momento conturbado, o Barcelona ainda não se manifestou oficialmente sobre a procura por um novo treinador. Atualmente o time está na segunda posição do Campeonato Espanhol, quatro pontos atrás do líder Real Madrid. Ainda nesta ano já fez uma troca de técnico: Ernesto Valverde foi demitido em janeiro.

