Mari Alexandre diz que Fábio Jr não visita o filho por ‘ciúmes doentio’ da atual

Mari Alexandre utilizou o Instagram nesta sexta-feira (24) para desabafar sobre o relacionamento do filho com o pai, Fabio Jr. De acordo com a ex-mulher do cantor, a atual dele, Fernanda Pascucci, tem um “ciúme doentio” do artista, que o impede de ver a criança. “Na época que o papis podia visitar o filho em sua casa e ‘ninguém’ colocava empecilho entre pai e filho de estarem juntos”, escreveu Mari na legenda.

De acordo com Mari, Fábio não encontra o pequeno Záion desde fevereiro. “Cansei de ver a tristeza no olhar do meu filho, sob a falta de presença do seu pai, sobre a falta de acesso e liberdade que ele tem com o seu pai. Muitas vezes o Záion me relatou que tinha vontade que seu pai o visitasse em sua cassa, e muitas vezes fez esse pedido ao seu pai. E relatou a falta de privacidade que tem com o seu pai, porque a esposa a atual sempre está ativava mente em cima. Seu ciúme doentio impede que o meu filho tenha liberdade e privacidade com o seu pai, e uma convivência saudável”, disse Mari” em nota enviada ao EXTRA.

Vale lembrar que Fábio e Mari terminaram o casamento em 2010, após cerca de três anos juntos. Eles são pais do pequeno Záion, de 11 anos.

