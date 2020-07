Maria de Jesus é a favorita para assumir lugar de José Augusto como conselheira do TCE 

Maria de Jesus Carvalho de Souza, atualmente auditora fiscal, poderá ser escolhida como a nova conselheira do Tribunal de Contas do Acre (TCE). É o que garantem dois conselheiros renomados do Estado do Acre, que pediram sigilo.

Maria de Jesus deverá assumir a vaga de José Augusto Araújo de Faria, vítima fatal da Covid-19, na noite de domingo (12).

O cargo só será ocupado em Agosto e deverá passar por avaliação dos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac).

