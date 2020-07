Marina Silva: ‘Governo é negacionista convicto e antiambientalista’

A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comentou o possível afastamento de Ricardo Salles, a necessidade do envolvimento do setor privado na agenda ambiental, bem como o veto ao plano de socorro emergencial aos povos indígenas por Jair Bolsonaro.

O afastamento é discutido desde a última semana, por improbidade administrativa e por “desestruturação dolosa das estruturas de proteção ao meio ambiente”. De acordo com Marina, o seu partido, Rede Sustentabilidade, foi pioneiro ao encaminhar o pedido de afastamento do atual ministro.

“O ministro Ricardo Salles é declaradamente, assumidamente, em atos e palavras, um antiambientalista. E a presença dele no ministério do Meio Ambiente é claramente um desvio de função e de finalidade, porque ele não atende aos pré-requisitos da Lei nº 6.938, de [31 de Agosto de] 1981, que estabelece as bases para quem vai assumir essa pasta”, diz.

Marina ainda diz que ele não pode fazer aquilo que são as suas convicções e seus interesses particulares ou de grupo. “Ele tem que agir em conformidade com a lei que rege o sistema nacional de meio ambiente. Até porque as consequências de um desvio de função e de finalidade de quem está no topo do sistema desagrega todo o sistema”, disse Marina Silva à agência de notícias Sputnik Brasil.

