Maternidade abre exceção para Gio Ewbank em meio à pandemia e gera revolta

Felizes com a chegada do terceiro filho, Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso compartilharam fotos de Zyan nas redes sociais. O problema é que os primeiros registros do bebê foram tirados na maternidade por uma fotógrafa, e a presença desse tipo de profissional na sala de parto, por questões de segurança, é proibida em meio à pandemia de coronavírus.

A exceção do hospital para o casal de celebridades, claro, gerou revolta nos internautas e inundou as redes sociais do centro médico de críticas.

O Grupo Perinatal chegou a se pronunciar sobre a polêmica. “A Perinatal informa que sua política atual de não autorizar a presença de fotógrafos na sala de parto está mantida. Um gestor de uma de nossas unidades abriu uma exceção e autorizou a entrada de um fotógrafo que apresentou um teste negativo para Covid-19, o que está em desacordo com o nosso protocolo. O referido fato está sendo devidamente apurado para a adoção das devidas medidas disciplinares”, informou a maternidade em comunicado.

