Mayra Cardi dá entrevista bomba, estraçalha Arthur Aguiar e assume ter sido traída: “Flagrei com 16 amantes”

Mayra Cardi, após toda polêmica a qual se envolveu após a separação com Arthur Aguiar, com direito a acusações de traições e abuso psicológico, acabou abrindo o seu coração em uma entrevista bombástica concedida ao jornalista do portal Metrópoles, Leo Dias.

Na oportunidade, Mayra Cardi deixou a todos chocados, ao revelar que ao todo ela havia sido traída por Arthur Aguiar 16 vezes.

“Que eu descobri foram 16, mas com certeza não descobri de todas. Não foram as traições que me deixaram mais chateadas. Eu não admito as traições, porque não admito mentiras. Se perder a confiança, acabou nossa relação. Se você quiser me trair, você me avisa que está tudo certo; se você sentir necessidade de buscar mulher na rua, me fala, mas não mente para mim”, disse a life coach.

Mayra Cardi ainda falou que não tirou o ex-marido do coração, mas, que espera do fundo da sua alma conseguir fazer isso.

Ela ainda disse que o fato de Arthur Aguiar não ter lhe pedido desculpas foi o que mais lhe doeu. Mayra ainda disse acreditar que Arthur Aguiar está com a ex-panicat Aricia Silva desde 2018.

Questionada por Leo Dias se um dia já traiu Arthur Aguiar, ela contou que nunca, mas, que não foi por falta de oportunidades.

A EXPOSIÇÃO DAS TRAIÇÕES

Para finalizar, ela ainda contou o motivo de ter revelado tudo: “Porque eu quero que minha filha veja tudo isso. Eu não desejo que ela tenha um relacionamento abusivo como eu passei. Eu não desejo que ela sofra, como eu sofri. Que ela encontre um marido como o pai dela”, disparou Mayra Cardi.

“Quero que o pai dela se cure, para que ele seja exemplo para outros homens não fazerem essas coisas com outras mulheres e para que ela fale: minha mãe é foda. Era meu pai, ela amava ele, ela não aceitou e eu não vou aceitar isso de homem nenhum”, completou.

