Mayra Cardi rebate críticas após posar sem calcinha: “A gente é livre”

Depois que Mayra Cardi publicou nas redes sociais uma foto em que aparece sem calcinha na frente do espelho, a influencer decidiu comentar sobre o repercussão da imagem. Mayra argumentou, em stories no Instagram, que, além de não ter mostrado “nada”, é livre para fazer o que quiser do próprio corpo.

“Eu vi um comentário aqui de uma pessoa dizendo, ‘acho que não precisava postar uma foto dessa’. Eu não postei porque precisava, postei porque quis mesmo. A gente posta porque quer, porque é livre. Você não precisa achar nada. O corpo é meu, a vida é minha. Cada um faz o que quiser do seu corpo. Achei a foto linda.”

Além de rebater os comentários da foto sem calcinha, Mayra diz que está hospedando duas amigas em sua casa e quando postou a imagem no Instagram, revelou que todas têm o costume de andar peladas por lá. “É mulher pelada para todo lado, gargalhada, toalha espalhada”.

Fim do casamento

A influenciadora anunciou, no mês de maio, o fim de seu casamento com Arthur Aguiar, com quem tem a filha Sophia, de 1 ano. Nas últimas semanas, ela fez duras críticas ao ex, acusando-o de abuso emocional e psicológico, além de tê-la traído com diversas mulheres, como mostrou a coluna de Léo Dias.

