MC Gui é usado em golpe envolvendo auxílio emergencial do governo

Assim como muitos famosos, o MC Gui também teve o seu nome utilizado e aprovado pelo Governo Federal para o recebimento do auxílio emergencial. Os dados pessoais de Guilherme Kaue Castanheira Alves aparece na plataforma com os beneficiários.

Ao portal UOL, o pai do músico, Rogério Alves, informou que o filho não solicitou o benefício e que isso é fruto de uma fraude. “Meu filho nunca pediu esse auxílio e nem tem porque pedir. Ele tem cinco empresas em seu nome. Como o governo iria liberar esse cadastro? Usaram os dados do meu filho para pedir o auxílio”, disse ele.

PUBLICIDADE

Segundo o Portal de Transparência da Controladoria-Geral da União e com o site da Caixa Econômica Federal, foi liberada uma parcela de R$ 600 do auxílio em nome do cantor de 22 anos.

Além disso, a segunda parcela está prevista para ser liberada para MC Gui a qualquer momento. O artista, cabe lembrar, tem mais de 7,5 milhões de seguidores no Instagram.

Inclusive, nas redes sociais, o famoso apresenta padrão de vida alto, com registros de viagens e carrões esportivos. Por isso, muita gente estranha o fato dessa solicitação com o seu nome.

Recentemente, Neymar Jr também teve os seus dados sendo utilizados na tentativa de obtenção do benefício público. O estafe do jogador do PSG reiterou que ele jamais solicitou a verba, sendo alvo de fraudadores.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários