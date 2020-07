Mega-Sena sorteia prêmio estimado em R$ 40 milhões neste sábado (11)

Apostas podem ser feitas até as 19h e o sonho de se tronar milionário pode sair para um sortudo(a)

O concurso 2278 da Mega-Sena deste sábado (11) deve pagar um prêmio estimado em R$ 40 milhões aos apostadores que acertarem as seis dezenas sorteadas. Também são premiados os que acertam a cinco e quatro números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Em cada volante devem ser marcados de seis 6 a 15. A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. A mais cara, com 15 dezenas, sai por R$ 22.522,50. Os jogos podem ser feitos das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h.

