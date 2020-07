Menor que participou de assaltos em supermercado e lotérica na capital é preso

O jovem foi encaminhado para a especializada, para ser ouvido em seguida ser levado para a Pousada do Menor

Um adolescente foi apreendido acusado de ter participado de um assalto ao Supermercado Araújo e em uma Casa Lotérica do Calafate. A prisão aconteceu em um bairro de Rio Branco.

Agentes da Delegacia Especializada de Combate a Roubos e Extorsões (Dcore), deram cumprimento ao mandado de apreensão e, no momento que os investigadores chegaram no local, o infrator foi flagrado com uma pequena quantidade de maconha e uma balança de precisão.

PUBLICIDADE

Diante dos fatos, o jovem foi encaminhado para a especializada, para ser ouvido em seguida ser levado para a Pousada do Menor, em Rio Branco.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários